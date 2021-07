La missione di Leo

Dalla foto della coppa, stretta (sempre in marcatura) anche a letto, a quella della pasta. Bonucci e Chiellini non si lasciano mai in questa estate trionfale per l'Italia. E la vacanza porta con sé anche una missione, dichiarata dallo stesso Leo dopo la finale con l'Inghilterra. "Mondiali in Qatar? Andiamo piano - diceva Chiellini -, è già tanto se riesco a correre domani". E Bonucci: "Non vi preoccupate, andiamo in vacanza insieme e lo convinco io". Ci sarà riuscito proprio davanti a quel piatto di pastasciutta?