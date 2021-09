Buona la prima per l'Under 21: 3-0 al Lussemburgo

La cronaca della gara

In campo con Rovella e Tonali a metà campo e Piccoli in attacco, l'Italia Under 21 va avanti già dopo pochi minuti: punizione dalla sinistra del centrocampista del Milan e colpo di testa vincente di Pirola. Situazione che si ripete poco dopo quando il capitano degli Azzurrini mette in area un altro calcio piazzato, stavolta deviato nella porta di Fox dal lussemburghese Olesen nel tentativo di anticipare Piccoli (sostituito per una distorsione alla caviglia). Avanti di due gol all'intervallo, la squadra di Nicolato segna anche il 3-0 nella ripresa: merito di una bella azione personale di Cancellieri che converge da sinistra e, dopo aver saltato un paio di avversari, segna in diagonale. L'Italia Under 21 tornerà ora in campo martedì 7 contro il Montenegro, allo Stadio Menti di Vicenza, sempre per le qualificazioni agli Europei di categoria in Georgia e Romania.