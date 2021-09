A distanza di pochi mesi, le notti magiche di Euro 2020 sono ancora impresse nella memoria degli italiani. Su tutte, inevitabilmente, quella dell'11 luglio 2021, quando a Wembley l'Italia di Roberto Mancini ha conquistato ai rigori contro l'Inghilterra il secondo Europeo della sua storia. Una finale a cui gli Azzurri sono arrivati con una carica in più. Il motivo? Lo ha spiegato Leonardo Bonucci in un'intervista a The Athletic, ripercorrendo le ore precedenti alla sfida. Un momento particolare, in cui in molti a Londra sentivano già il trofeo in tasca. Dall'ormai celebre 'It's coming home' ad alcune dichiarazioni di Declan Rice, il difensore della Juventus ha raccontato così l'effetto avuto sulla Nazionale: "Non abbiamo prestato molta attenzione a quei cori fino alla partita con la Spagna. Poi la rabbia dentro di noi è cominciata a crescere: volevamo dimostrare loro che l'esito della finale non era già deciso e che non avessero già vinto loro. Sentire quella canzone a ripetizione e il commento di Declan Rice su come fossero dieci volte più motivati di noi sono il tipo di errore che fanno i giocatori più giovani. Non puoi dire queste cose, che vuoi qualcosa più di qualsiasi altro o che sei meglio di qualsiasi altro...".