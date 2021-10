L'Europeo di Di Lorenzo e Insigne

Insieme ad Alex Meret, Di Lorenzo e Insigne formano il gruppo dei tre giocatori del Napoli presenti nella rosa di Roberto Mancini agli Europei. Ma se il portiere non è mai sceso in campo, gli altri due sono stati assoluti protagonisti del torneo seppur in modo diverso. Insigne gli Europei li ha iniziati da punto fermo della Nazionale, numero 10 ed esterno sinistro nel tridente offensivo di Mancini. Sempre titolare, tranne che in occasione della sfida contro il Galles, ha anche segnato due gol contro Turchia e Belgio. Di Lorenzo, invece, titolare lo è diventato dopo l'infortunio di Florenzi nel primo tempo della gara d'esordio contro la Turchia. L'esterno del Napoli è entrato nell'intervallo e non è più uscito dalla formazione, disputato uno straordinario Europeo.