Decisione clamorosa da parte della Federazione russa, che ha scelto di candidarsi per gli Europei di calcio del 2028 e del 2032. Lo riporta la Tass: "Non è uno scherzo, la vita continua. C'è molto tempo, la situazione cambierà", ha detto Rustem Saymanov, membro del comitato esecutivo di Mosca. L'Italia è candidata ad ospitare Euro 2032

La Russia vuole candidarsi per ospitare gli Europei di calcio del 2028 o del 2032. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa Tass, che riporta le parole di un membro del comitato esecutivo della Federcalcio russa, il direttore generale del Rubin Kazan, Rustem Saymanov. "La Federazione russa farà domanda per gli Europei 2028 o 2032. Questo non è uno scherzo - ha detto ai giornalisti -. La vita continua, siamo aperti e pronti, non dovremo farci chiudere da Uefa e Fifa. Abbiamo ospitato tante gare ad alto livello. Ammetto che c'è molto tempo, la situazione cambierà, studieremo tutto". La decisione è stata presa al termine di una riunione del Comitato esecutivo della Federcalcio di Mosca.