Italia U21, 12 convocati per lo stage da Nicolato

Obiettivo strappare il pass diretto per l’Europeo. L’Italia Under 21 si prepara ad affrontare le ultime tre gare di qualificazione del girone F – che la vede al comando con 17 punti, tre in più sulla Svezia seconda e con una gara in più – in programma a giugno e il Ct Paolo Nicolato ha convocato 12 calciatori per uno stage in programma da martedì 17 a venerdì 20 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Un raduno riservato ai calciatori che hanno concluso la stagione sportiva con i rispettivi club di appartenenza. Azzurrini che il 6 giugno affronteranno il Lussemburgo a Differdange, il 9 giugno la Svezia a Helsingborg, mentre il 14 giugno sfideranno la Repubblica d’Irlanda allo stadio 'Cino e Lillo Del Duca' di Ascoli.