L' Italia Under 21 è ad un passo dagli Europei di categoria (in programma dal 9 giugno al 2 luglio 2023 in Romania e Georgia). La squadra del Ct Paolo Nicolato ha battuto anche il Lussemburgo ( 3-0 il risultato finale, ndr), riportandosi al primo posto nel Gruppo F a quota 20 . Ora mancherà un solo punto nelle prossime due gare (contro Svezia e Irlanda, ndr) per staccare il pass per gli Europei del 2023.

Lussemburgo battuto: Europei vicini

leggi anche

Segnale chiaro: Mancini il visionario è tornato

Allo stadio Municipal de la Ville di Differdange, gli Azzurrini guidati da Nicolato hanno sfidato i pari età del Lussemburgo. Gara inidizzata già nella prima frazione di gioco: al 20', è stato Emanuel Vignato a portare avanti l'Italia, trovando la rete da pochi passi. Poi al 33' è arrivato il raddoppio con Pietro Pellegri, alla prima rete in Under 21: stop e tiro al volo su cross di Cambiaso. Nel secondo tempo, infine, anche Gianluca Gaetano, talento del Napoli che ha raggiunto la promozione in Serie A con la maglia della Cremonese, ha trovato la terza rete azzurra (tiro dal limite all'incrocio dei pali), anche in questo caso una prima volta. Oltre ai tanti volti nuovi, Paolo Nicolato ha anche cambiato modulo, affidandosi al 4-2-3-1. In mediana, ha esordito dal primo minuti Fabio Miretti. Il classe 2003, rivelazione della Juventus, ha giocato in coppia con Rovella. All'Italia Under 21, ora, manca un punto per la qualificazione agli Europei di categoria del 2023.