In attesa di Malta-Italia, nel girone degli Azzurri l'Inghilterra affronta l'Ucraina con l'obiettivo di rimanese a punteggio pieno (diretta su Sky Sport Uno alle 18). Southgate lascia ancora fuori Foden e punta su Maddison. C'è Mudryk con Malinovski nell'Ucraina. Alle 18 anche Slovenia-San Marino e Liechtenstein-Islanda. In serata, alle 20.45, il Portogallo del recordman Ronaldo sfida in trasferta il Lussemburgo. In campo anche Irlanda del Nord-Finlandia e Slovacchia-Bosnia (diretta su Sky Sport Calcio)