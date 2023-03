Altra serata di qualificazioni a Euro 2024. Scendono in campo le squadre dei gironi B, E, F e G: dopo la goleada rifilata all'Olanda, la Francia è impegnata in Irlanda, mentre gli orange possono riscattarsi in casa contro Gibilterra. La Svezia dopo il ko col Belgio cerca i primi punti in casa contro l'Azerbaigian, ma senza Ibrahimovic. Nemmeno la Polonia ha iniziato bene il suo percorso e cerca di invertire la rotta contro l'Albania. Derby Montenegro-Serbia senza Vlahovic tra i titolari, ma con Milinkovic-Savic