Frattesi: "I fischi a Donnarumma sono indegni"

Il centrocampista dell'Inter si gode la serata in Nazionale dopo i due gol segnati all'Ucraina: "Non mi immaginavo una gara così bella, l'importante è che i miei gol siano serviti per la vittoria". Parole dure, invece, per chi ha fischiato Donnarumma: "Non succede in nessuna parte d'Italia, solo qui e non ne capisco il motivo"

Tra i più soddisfatti della serata vincente degli Azzurri che hanno battuta l'Ucraina 2-1 c'è senza dubbio Davide Frattesi , autore di una doppietta: " Non pensavo in una serata così bella ma l'importante è che i gol abbiano consentito alla squadra di vincere - spiega - Peccato solo per il gol preso ma dobbiamo darci tempo. La strada è quella giusta". Un centrocampo nuovo e dverso nell'era Spalletti: " Abbiamo compiti più offensivi, questo ci aiuta e c'è possibilità di inserirsi per trovare gli spazi giusti". Una settimana che si concluederà con il derby di Milano: "Sicuramente è una settimana iniziata bene, cercheremo di finirla benissimo. Siamo carichi".

"Indegno fischiare Donnarumma, non capisco perché"

Frattesi ha parole dure nei confronti dei tifosi che sugli spalti hanno fischiato Gianluigi Donnarumma: "Mai visto una roba del genere in Nazionale, ho detto a Gigio che gli voglio bene ma questa è una cosa indegna. Non capisco il motivo per il quale venga fischiato così - dice - E' un giocatore della Nazionale e va supportato come gli altri, questo succede in ogni parte d'Italia dove giochiamo, non vedo perché qui non debba accadere. So che Gigio non ha bisogno della mia difesa perché i fischi comunque non lo intaccano".