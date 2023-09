Striscione pro Serbia, sospesa Romania-Kosovo

Romania-Kosovo - valida per le qualificazioni a Euro 2024 - è stata sospesa al 21' del primo tempo per uno striscione esposto nella curva dello stadio di Bucarest che recitava: "Bessarabia è Romania, Kosovo è Serbia". A cui ha fatto seguito anche un coro dello stesso tenore. L'arbitro -dopo circa 2 minuti nei quali i giocatori sono rimasti in campo senza giocare - ha deciso di mandare le due squadre negli spogliatoi. La partita è ripresa dopo quasi un'ora