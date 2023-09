Miretti-Nasti, 2-0 dell'Italia U21 alla Turchia

Prima vittoria per la nuova Italia di Nunziata. Prima vittoria nel percorso verso Euro 2025 . Dopo il pari della prima uscita sbattendo contro la Lettonia, il nuovo Ct Under 21 conquista i primi tre punti. Lo fa cambiando quattro uomini nella formazione iniziale: tutto l'attacco con Baldanzi ed Esposito dal 1'. Promosso anche il talentino del Psg Ndour, entrato bene contro la Lettonia, dentro anche Coppola dietro.

Bove e Nasti sono i primi cambi, Desplanches rischia poco . Ma soprattutto è Nasti a griffare la partita con un gran gol a dieci minuti fine: il classe 2003 scuola Milan (in prestito al Bari), vince un contrasto di fisico e spara dai 30 metri di controbalzo col portiere ampiamente fuori dai pali. Traiettoria perfetta e palla in rete sotto la traversa. La Turchia prova a spingere nel finale ma senza riuscire riaprire il match: è 0-2.

Nel primo tempo l'Italia tiene il gioco, la Turchia prova a ripartire. Nel recupero succede quello che era mancato contro la Lettonia: il guizzo giusto. E allora la gara si sblocca col doppio dribbling di Francesco Pio Esposito che sprinta sulla sinistra, ne salta due e serve un pallone arretrato per Miretti che non sbaglia il colpo.

Come funzionano le qualificazioni

Avanzeranno all'Europeo le nove vincitrici dei gruppi e le tre migliori seconde (senza contare i risultati contro le squadre classificate al sesto posto). Le altre sei seconde classificate accederanno agli spareggi del novembre 2024 per gli ultimi tre posti nella fase finale. L'Europeo è in programma nell'estate 2025 in Slovacchia.

La classifica del girone A