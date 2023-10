Segna ancora Romelu Lukaku con il suo Belgio, vittorioso per 3-2 in Austria. In gol anche Lobotka nella sconfitta della sua Slovacchia contro il Portogallo di Leao (a secco l'asso portoghese). Tantissimi "italiani" in Olanda-Francia ma nessun gol o assist, rivedibile Maignan nel gol subìto dagli orange. Non solo qualificazioni Europee: in campo anche la Nigeria di Osimhen (uscito per un affaticamento) e l'Inghilterra con Tomori oltre a tutti i giovani con le under. Ecco il bilancio degli "italiani"

