Apprensione a Napoli per la sostituzione di Osimhen avvenuta al 59' dell'amichevole tra Arabia e Nigeria. Il centravanti è uscito per un problema fisico ancora da verificare ma sembrerebbe soltanto un affaticamento. Sul campo, un gol di Kanno al 10' di recupero nella ripresa evita la terza sconfitta in altrettanti match per Roberto Mancini sulla panchina dei sauditi. A Portimao, in Portogallo, finisce 2-2 l'amichievole tra la nazionale saudita e la Nigeria

