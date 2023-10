La felicità per la vittoria su Malta che proietta l'Italia al secondo posto del gruppo C di qualificazione a Euro 2024 a soli tre punti dall'Inghilterra e un gol, il primo in Azzurro, arrivato a 34 anni e 53 giorni (il più anziano ad aver segnato il primo gol con la maglia dell'Italia), che gratifica il lavoro di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista della Fiorentina è stato protagonista della bella vittoria di Bari: "Sto vivendo un bel momento con la Fiorentina e con la Nazionale, oggi alla prima palla ho fatto gol - spiega - Ce la godiamo e da domani pensiamo alla prossima partita. Sono il giocatore più anziano a trovare il primo gol? Scusate il ritardo… Oggi non era facile contro una squadra molto chiusa, aver trovato il gol ci ha permesso di giocare più tranquilli".