È diventato il marcatore più "anziano" al primo gol in assoluto nella storia dell'Italia, tornando tra i convocati tre anni dopo l'ultima volta. Il derby di mercato Milan-Inter nell'estate del 2014, quando Berlusconi gli disse: "Non hai tatuaggi, né orecchini, piercing o creste, ma che giocatore sei?". Il migliore del Milan degli anni bui, autentico jolly del centrocampo: oggi brilla in viola e in azzurro

POKER DELL'ITALIA CON MALTA

LE PAGELLE DI ITALIA-MALTA