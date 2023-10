Domenica di pausa dei campionati per le partite delle nazionali. Oggi, 15 ottobre, sono otto le partite dell'8^ giornata di Qualificazioni all'Europeo di Germania 2024. Grazie a Diretta Gol sarà possibile seguirle tutte in contemporanea con quattro dei big match invece integrali in diretta su Sky e in streaming su NOW

Ottava giornata di Qualificazioni all'Europeo che si giocherà nel 2024 in Germania. In campo anche l'Italia di Luciano Spalletti, impegnata martedì 17 ottobre contro l'Inghilterra. Sono quattro le partite da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW e, grazie a Diretta Gol, sarà possibile vedere anche tutte e otto le partita della domenica in contemporanea.