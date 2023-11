Le qualificazioni a Euro 2024 proseguono oggi con ben 9 gare in programma. Si parte alle 15 con Serbia-Bulgaria con i padroni di casa che si giocano chance di qualificazione nel gruppo G (Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). In serata Spagna-Georgia e Scozia-Norvegia per il gruppo A. Il Portogallo chiude in casa con l'Islanda la campagna di qualificazione agli Europei

European Qualifiers, il programma delle gare di oggi

OGGI 19 NOVEMBRE



Dalle 20 e dalle 22.45

Studio European Qualifiers

In studio: Leo Di Bello, Andrea Marinozzi e Stefano De Grandis

ore 15

Serbia-Bulgaria, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Redi

Ungheria-Montenegro, in diretta su Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca Giovanni Cristiano

ore 18

Belgio-Azerbaijan, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Telecronaca Antonio Nucera

Svezia-Estonia, in diretta su Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni

Ore 20.45

Spagna-Georgia, in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Gentile, diretta gol Antonio Nucera

Diretta Gol

Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Bosnia Erzegovina-Slovacchia

Telecronaca Elia Faggion

Liechtenstein-Lussemburgo

Telecronaca Andrea Voria

Portogallo-Islanda

Telecronaca Paolo Ciarravano

Scozia-Norvegia

Telecronaca Federico Zancan