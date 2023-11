Subito in campo e live su Sky la Serbia di Kostic e Vlahovic (che parte dalla panchina) a cui basta un pareggio con la Bulgaria per qualificarsi all'Europeo: dopo 16' sblocca Veljkovic, al suo primo gol in nazionale. Il Montenegro avanti in casa dell'Ungheria. 5 gare in diretta integrale su Sky e altre 4 all'interno di Diretta gol dalle 20.45. In campo anche il Belgio di Lukaku, il Portogallo di CR7 e la Spagna

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ