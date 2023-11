Le qualificazioni a Euro 2024 proseguono oggi con altre sette gare in programma, tutte alle 20:45. Su tutte spicca l'impegno dell'Italia, che cerca un punto in Ucraina per strappare il pass per la fase finale della competizione. Ecco il programma completo e come seguire tutte le partite in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ