Nei minuti di recupero di Ucraina-Italia un episodio molto dubbio in area azzurra: al 93' Mudryk cade dopo un contatto con Cristante. L'arbitro Gil Manzano, vicino all'azione, fa cenno di proseguire e il Var non interviene. Gli Azzurri possono tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la qualificazione all'Europeo. Di seguito la ricostruzione frame per frame dell'azione incriminata

