LA GUIDA

Su Sky Sport e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di UEFA EURO 2024, 20 dei quali in esclusiva. Tra le partecipanti c'è anche l'Italia di Luciano Spalletti, campione in carica. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul torneo che si giocherà in Germania: quando inizia e quando finisce, le squadre qualificate e il format. Finale in programma all'Olympiastadion di Berlino, dove l'Italia diventò campione del mondo nel 2006 LE FASCE DEL SORTEGGIO