Il Comitato Esecutivo UEFA ha reso noto il sistema di distribuzione del premio in denaro per la fase finale di Euro2024: i 331 milioni di euro elargiti seguiranno sette criteri ben precisi. La squadra che vincerà la competizione potrà ottenere fino a 28,25 milioni di euro

In attesa del sorteggio di Euro2024 (oggi dalle 17.45 live su Sky Sport24), il Comitato Esecutivo UEFA ha approvato il sistema di distribuzione del premio in denaro per le squadre che parteciperanno alla fase finale del Campionato Europeo, che si terrà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.