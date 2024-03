Da oggi, mercoledì 6 marzo, marcano 100 giorni a Euro 2024. L'avvicinamento su Sky Sport con il magazine settimanale "Road to Euro 2024", la sezione dedicata on demand, gli approfondimenti di Sky Sport 24 e SkySport.it, i podcast. Tutto quello che c'è da sapere sulle partite, le città e gli stadi ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

Negli occhi abbiamo ancora le immagini di quell’abbraccio a Wembley. Era l’estate del 2021 e sono già passati tre anni. Un Europeo che era stato rimandato per colpa della pandemia Covid (e il relativo lockdown). E allora quell’abbraccio in campo (e in telecronaca) assume un significato ancora più grande.

Tutte le 51 partite su Sky Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile assistere in diretta a tutti i 51 match di Euro 2024 (20 dei quali in diretta esclusiva su Sky), in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. La 17^ edizione del campionato europeo tornerà per l’occasione ad avere come punto di riferimento un solo Paese ospitante, dopo la versione itinerante di Euro 2020 che ha visto trionfare gli Azzurri di Mancini nel 2021, a Wembley. Si ritorna in molti degli stadi del Mondiale 2006. La finale sarà il 14 luglio, nuovamente a Berlino. Si inizierà da Monaco di Baviera con Germania-Scozia.

Un mese di emozioni Si gioca dal 14 giugno al 14 luglio: Fino al 26 giugno: fase a gironi

Dal 29 giugno al 2 luglio: ottavi di finale

4 e 5 luglio: quarti di finale

9 luglio: semifinale , Monaco di Baviera

, Monaco di Baviera 10 luglio: semifinale , Dortmund

, Dortmund 14 luglio: finale all'Olympiastadion di Berlino

Il girone dell'Italia L'Italia è stata sorteggiata lo scorso dicembre ad Amburgo nel girone B insieme a Spagna, Croazia e Albania. L'Europeo dell'Italia inizia il giorno dopo la partita inaugurale. Appuntamento dunque il 15 giugno, alle 21.00 a Dortmund contro l'Albania. La seconda partita del girone sarà poi contro la Spagna, il 20 giugno, a Gelsenkirchen. Infine si chiude la prima fase il 24 giugno a Lipsia dove gli Azzurri affronteranno la Croazia. La squadra che arriverà prima del girone B disputerà il 30 giugno l'ottavo di finale contro una delle migliori terze. Il calendario dell'Italia ai gironi Sabato 15 giugno, ore 21.00: Italia-Albania a Dortmund (1^ giornata)

a Dortmund (1^ giornata) Giovedì 20 giugno, ore 21.00: Spagna-Italia a Gelsenkirchen (2^ giornata)

a Gelsenkirchen (2^ giornata) Lunedì 24 giugno, ore 21.00: Croazia-Italia a Lipsia (3^ giornata)

Gli stadi dell'Europeo Euro 2024 sarà il primo torneo importante organizzato in Germania dopo il Mondiale 2006. Le partitesi svolgeranno in dieci città ospitanti: Olympiastadion Berlino

Berlino Cologne Stadium Colonia

Colonia Allianz Arena Monaco di Baviera

Monaco di Baviera Frankfurt Arena Francoforte

Francoforte Volksparkstadion Hamburg Amburgo

Amburgo BVB Stadion Dortmund

Dortmund Leipzig Stadium Lipsia,

Lipsia, Arena AufSchalke Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Stuttgart Arena Stoccarda

Stoccarda Düsseldorf Arena Düsseldorf

On demand una sezione dedicata all'Europeo " Road to Euro 2024 ": il magazine settimanale - appuntamento ogni martedì alle 19.30 - presenta squadre, città e protagonisti dell'Europeo di Germania.

": il magazine settimanale - appuntamento - presenta squadre, città e protagonisti dell'Europeo di Germania. " Lo speciale Euro 2020: The Final Week ": Roberto Mancini ripercorre insieme ai telecronisti della Nazionale all’Europeo, Fabio Caressa e Beppe Bergomi , il percorso dal pre-ritiro di Cagliari passando per Coverciano fino alla cruciale ultima settimana a Londra. In quegli ultimi giorni l’Italia ritorna a Londra, dove aveva battuto l’Austria, e si gioca la semifinale contro la Spagna . Il giorno successivo si decide anche la seconda finalista: l’Inghilterra batte la Danimarca e si giocherà la Finale in casa, a Wembley.

": " Wembley, diario azzurro ": il racconto della semifinale e della finale dell’Italia, le tante emozioni e i festeggiamenti per la vittoria attraverso le immagini inedite delle telecamere di Sky Sport.

" Euro 2020, Il Cammino Dell'Italia ", le partite di Euro 2020 che hanno portato al successo di Wembley.

" Mister Condò Speciale Europei ", tre appuntamenti con la produzione originale firmata Sky Sport. Paolo Condò e le puntate dedicate agli Europei.

"#SkyBuffaRacconta – van Basten ’88": Un viaggio nella storia olandese di Marco van Basten.

La sede del ritiro dell'Italia L'Italia, campione d'Europa in carica, ha scelto Iserlohn in Nordreno-Vestfaliaand. Sarà questa la casa lontano da casa per gli Azzurri che a partire dal 10 giugno finirà la sua preparazione lì. La località si trova vicina a Dortmund e Gelsenkirchen per le prime due partite contro Albania e Spagna. La Nazionale alloggerà all'hotel VierJahreszeiten, mentre gli allenamenti si terranno all'Hemberg-Stadion. Secondo gli accordi presi per il torneo, la popolazione locale potrà assistere a una sessione di allenamento a porte aperte di ciascuna squadra prima della prima partita. In questo modo tifosi e appassionati avranno la possibilità di vedere da vicino le stelle del torneo.

FOTOGALLERY Foto hotel VierJahreszeiten Continua gallery %s Foto rimanenti LE FOTO Ecco la "Foresta di ferro", casa Italia a Euro 24 Stabilito il quartier generale della spedizione da campioni in carica: sarà a Iserlohn, città che significa 'foresta di ferro', vicina a Dortmund e Gelsenkirchen per le prime due partite contro Albania e Spagna. Alloggio all'hotel VierJahreszeiten, tra sale riunioni, alberi, spa e anche un campo da minigolf. Allenamenti all'Hemberg-Stadion GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT QUI ISERLOHN Un nome che sembra uscito da un romanzo di Tolkien, di quelli che raccontano di battaglie epiche e personaggi mitici. Allo stesso modo l'Italia verrà qui - nella Renania Settentrionale-Vestfalia - per preparare un Europeo da campioni in carica. LA FORESTA DI FERRO Il nome Iserlohn combina il termine lô (foresta) e îse(r)n (ferro) ed è quindi traducibile in ‘foresta di ferro’. Il riparo degli alberi e la forza di un materiale insclafibile, una buona metafora per quello che dovrà essere il cammino azzurro… AL VIERJAHRESZEITEN HOTEL Un'azienda a conduzione familiare nel Sauerland, immerso nel bosco e in riva a un lago. Si legge nella bio dell'homepage dell'hotel: "per persone che fanno affari, buoni affari".

La sostenibilità per la prima volta nel regolamento Per la prima volta la sostenibilità è stata inserita come criterio nel regolamento del torneo, il calendario è stato programmato in modo che le squadre possano giocare le loro partite della fase a gironi in due soli cluster regionali al fine di ridurre le distanze negli spostamenti tra le città ospitanti sia alle nazionali impegnate che ai loro sostenitori. Questa scelta favorisce le delegazioni delle squadre che viaggiano in treno - grazie a un accordo con Deutsche Bahn - o in autobus dai loro campi base agli stadi durante la fase a gironi, e contribuisce a ridurre le emissioni di carbonio e di conseguenza l'impatto ambientale rispetto ai tornei precedenti.

Albärt: la mascotte di Euro 2024 La mascotte del torneo, svelata la scorsa estate, rende omaggio al popolare orsacchiotto per bambini, che secondo la tradizione è nato in Germania all'inizio del '900. Gli stessi bambini del programma Uefa football Schools hanno votati per dargli il nome, prendendo ispirazione dalla parola tedesca per orso che è "Bär". Albärt, vestito da calciatore con i colori di Euro 2024, vuole incoraggiare i bambini di tutta Europa a fare attività fisica e a coltivare l'amore per il calcio.

I podcast sugli Europei Un altro modo per vivere l'avvicinamento a Euro 2024 sono i podcast di Sky dedicati agli Europei: Sky Mister Condò, Speciale Italia a Euro 2020 : Paolo Condò ci accompagna attraverso le emozioni e i momenti che ci hanno portato a vincere un Europeo 43 anni dopo. Rivivi tutte le emozioni di un cammino memorabile e di un'estate che resterà a lungo nei nostri cuori.

: Paolo Condò ci accompagna attraverso le emozioni e i momenti che ci hanno portato a vincere un Europeo 43 anni dopo. Rivivi tutte le emozioni di un cammino memorabile e di un'estate che resterà a lungo nei nostri cuori. Sky Buffa Racconta: Van Basten 1988, il gol più bello: Federico Buffa ci fa rivivere la storia del gol più bello della storia degli Europei.

Euro 2024 sui canali digital e social Massima copertura di Euro 2024 anche sul sito skysport.it con un’area interamente dedicata all’evento: news, live blogging, foto, video, probabili formazioni e pagelle dei match. Tutti gli aggiornamenti sull’evento calcistico più importante dell’estate anche sui canali social di Sky Sport.

