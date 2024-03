Oggi su Sky le finali dei playoff di Euro 2024

Si torna in campo per gli spareggi di qualificazione a Euro 2024. Primo match alle 18, con Georgia-Grecia su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Alle 20.45 le altre due finali, da vivere in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW : Ucraina-Islanda e Galles-Polonia

Oggi ci sono in programma le tre finali degli spareggi che assegnano gli ultimi tre posti per la competizione continentale in programma in Germania. Galles, Polonia, Ucraina e Islanda vogliono tornare sul massimo palcoscenico europeo qualificandosi a EURO 2024, mentre per la Georgia potrebbe essere la prima assoluta a EURO in caso di vittoria sui campioni d'Europa del 2004 della Grecia. Primo match alle 18, con Georgia-Grecia su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Alle 20.45 le altre due finali, da vivere in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW: Ucraina-Islanda e Galles-Polonia.