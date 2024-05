L’Europeo in Germania sarà l’ultimo appuntamento in Nazionale di Olivier Giroud . Lo ha annunciato l’attaccante classe 1986, 38 anni a settembre, che nell’intervista a L’Equipe ha spiegato che al termine del torneo lascerà la Francia dove ha giocato dal 2011. Un altro addio per l’ex centravanti di Arsenal e Chelsea, che ha già ufficializzato il suo trasferimento nel Los Angeles FC dopo tre anni al Milan . "L'Europeo sarà l'ultima mia competizione con i Bleus - le sue parole -, bisogna far spazio ai giovani. In carriera penso di poter giocare altri due anni buoni, ma dico basta alla Nazionale ".

Giroud da record con la Francia

Sono 57 i suoi gol segnati coi Bleus, un primato all-time per Olivier Giroud che precede un campione come Henry (51 reti) e gli attuali compagni Mbappé (46) e Griezmann (44). Lo stesso Giroud occupa il podio delle presenze in Nazionale, ben 131 alle spalle di Lloris (145) e Thuram (142). Con la maglia della Francia il punto più alto è rappresentato dal Mondiale in Russia, edizione vinta nel 2018 da titolarissimo pur senza mai trovare il gol. In precedenza l’attaccante francese aveva sfiorato il titolo europeo nell’appuntamento casalingo del 2016, finale persa contro il Portogallo come all’ultimo Mondiale in Qatar per mano dell'Argentina di Messi.