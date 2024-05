Addio Europei per Francesco Acerbi, costretto a fermarsi dalla pubalgia. Già ai box da fine aprile, quando non era più sceso in campo coi nerazzurri dopo il gol nel derby e l'aritmetico scudetto, il difensore dell'Inter aveva annunciato sui propri canali social di doversi fermare per recuperare dall’infortunio che lo stava condizionando: "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia, per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni". A distanza di un mese, però, Acerbi non ha recuperato e quindi la decisione di operarsi per risolvere una volta per tutte il problema (l'intervento dovrebbe avvenire la prossima settimana). Il difensore dell'Inter dunque non si presenterà venerdì a Coverciano per il ritiro della Nazionale. Diventano quindi 29 i preconvocati del Ct Luciano Spalletti.

