Il Ct nella prima conferenza del raduno: "Fagioli scelta tecnica, a livello umano mi ha fatto una buona impressione. Dovremo dimostrare di essere degni di vestire questa maglia. Donnarumma sarà il capitano. Scamacca? A volte è un po' pigro". Sugli esclusi: "Mi piange il cuore ad averli tagliati". E sulla stanza dei giochi: "E' quasi pronta" NAZIONALE, TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI LIVE

"Fagioli? Innanzitutto è una scelta tecnica". Così Luciano Spalletti nella prima conferenza stampa a Coverciano, dove l'Italia ha iniziato il raduno per Euro 2024, parlando del centrocampista bianconero appena rientrato dopo la squalifica per il caso scommesse. "Nicolò ha quella qualità, creatività e fisico che servono in gara - ha aggiunto il Ct -. Poi sarà il campo a valutare se sia stata una scelta giusta. Dal punto di vista umano, quando ho avuto modo di parlarci mi ha fatto una buonissima impressione e se andiamo a vedere i suoi peccati credo che meriti comprensione. Non riusciva a resistere alla tentazione".

"Dovremo dimostrare di essere degni di vestire questa maglia" Spalletti ha poi proseguito: "Dobbiamo fare promessa a tutti gli italiani, che saremo degni della fortuna che ci è toccata, dovremo dimostrare di essere degni di vestire questa maglia e avere dentro tutte quelle cose che gli italiani provano per noi, tante bellissime cose. Parlando alla squadra ho ribadito che bisogna avere chiaro un aspetto, l'orgoglio di vestire la maglia azzurra che è la maglia in cui si riconosce un Paese intero - ha continuato il Ct - Dobbiamo far vedere che facciamo un mestiere con molti privilegi e anche diversi vantaggi, che lottiamo tutti per la stessa causa. Abbiamo una meravigliosa opportunità di moltiplicare le attese e le emozioni di tante persone che ci seguono e verranno a vederci, bisogna respirare il loro respiro e vivere gli stessi sentimenti che ci trasmettono amandoci anche da casa". LE SQUADRE Tutte le formazioni che vedremo a Euro 2024

Capitano ed esclusi: "Mi piange il cuore ad averli tagliati" Sul criterio della scelta dei 26 definitivi per il torneo: "Il criterio è continuare a guardare quello che ci serve. Acerbi è un giocatore di grande esperienza. Ma non è detto che, vista la sa uscita, le prossime saranno di un centrocampista o di un attaccante. I giocatori possono uscire da qualsiasi settore". Singoli: "Donnarumma è il capitano, chi ha costruito qualcosa di differente in Scamacca è Gasperini, non io; ma serve che perda un po' di pigrizia, magari l'ha già persa…". Sugli esclusi: "Bonaventura? Mi piange il cuore ad averlo escluso, chiedo ancora scusa a Locatelli". euro 2024 Perché Spalletti non ha convocato (per ora) Gatti

La stanza dei giochi "E' quasi pronta" - ha detto Spalletti, rifacendosi a quanto già annunciato nel marzo scorso in una vecchia conferenza, dove spiegava: "All'Europeo si fa la stanza dei giochi comune, perché è importante riempire lo spazio. A mezzanotte e mezza tutti in camera, perché le dipendenze non vanno bene. Chi vuole buttare via il tempo non viene in Nazionale".