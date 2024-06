Italia, oggi la lista dei 26 per Euro 2024. LIVE

Giornata di scelte per Spalletti e per gli 'Azzurri' che conosceranno verosimilmente all'ora di cena la lista definitiva dei 26 giocatori che saranno agli Europei. Dopo il match con la Turchia e dopo l'amichevole contro la Nazionale Under 20, il CT ha ancora tre dubbi da sciogliere. Rientrato l'allarme Barella che sarà regolarmente a disposizione per il primo match con l'Albania. La squadra tornerà ad allenarsi venerdì

A BREVE LA LISTA DEI 26: CHI RESTERÀ FUORI?