C'è chi punta a ritoccare i propri numeri all'Europeo in Germania. Quali sono i migliori goleador all-time della competizione? Rivedremo in campo il recordman assoluto: ben 14 le sue reti distribuite in cinque edizioni. E altri big possono cambiare la classifica marcatori storica... Euro 2024 è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT