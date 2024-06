Nel video il promo dell'esordio dell'Italia contro l'Albania agli Europei, con il messaggio di incoraggiamento di Giorgio Chiellini. L'ex difensore, 117 presenze in carriera con la maglia della Nazionale, è il testimonial della competizione per Sky Sport. Sarà in collegamento da Los Angeles e accompagnerà il racconto per tutta la competizione, anche sui social, sino alla finale, dove sarà protagonista dello studio allo stadio

LE PROBABILI DI ITALIA-ALBANIA - TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI