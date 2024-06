Del Piero torna a Dortmund: sarà nella squadra Sky

Protagonista a Dortmund nel 2006, con la rete alla Germania e quel "Andiamo a Berlino" divenuto ormai iconico di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. I tre si ritroveranno al Westfalenstadion a 18 anni di distanza: Del Piero sarà nella squadra Sky per commentare Italia-Albania, con telecronaca di Caressa e Bergomi. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Alessandro Del Piero torna in una città magica per lui, Dortmund. Qui, il 4 luglio 2006, realizzò uno dei suoi gol più belli e importanti in carriera: destro sotto l'incrocio per mettere il punto esclamativo sulla vittoria della Nazionale ai danni della Germania 'padrone di casa' e volare in finale, dove gli Azzurri sarebbero diventati campioni del mondo. A quasi 18 anni di distanza ritrova il Westfalenstadion: sarà, infatti, nella squadra Sky per commentare Italia-Albania.