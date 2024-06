Italia-Albania, le probabili formazioni: Calafiori dal 1', c'è Barella

Spalletti può schierare dal primo minuto Barella che giocherà accanto a Jorginho. In difesa pronta una maglia da titolare per Calafiori accanto a Bastoni, gioca Fattesi, in attacco Scamacca. Idee chiare per Sylvinho eccetto il portiere: Strakosha insidia Berisha. Centrocampo tutto 'italiano' con Asllani, Ramadani e Bajrami. Broja il riferimento più avanzato. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Disponibile su Sky Go, anche in HD alle 21

Ci siamo! L'Italia inaugura al Signal Iduna Park di Dortmund il proprio cammino a Euro 2024. Per la Nazionale un avversario che presenta mille incognite: l'Albania di Sylvinho, una squadra certamente da non sottovalutale ma sicuramente alla portata degli Azzurri. L'Italia arriva a questa sfida dopo un pre-europeo non particolarmente brillante nelle due amichevoli che hanno preceduto questa sfida: un pari contro la Turchia e una vittoria di misura contro la Bosnia. Gli avversari hanno dimostrato di essere in un buonissimo momento di forma grazie alle vittorie su Azerbaijan e Liechtenstein e sei gol segnati in due partite. Spalletti ha definitivamente recuperato Barella e si affiderà a Scamacca in attacco. Tanti i giocatori dell'Albania che militano nella nostra Serie A a cominciare dal campione d'Italia Asllani ma anche Bajrami e Djimsiti tra gli altri. Per loro sarà una sorta di derby. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD alle 21.