Spalletti: "Contento ma ci siamo piaciuti troppo"

Il Ct dell'Italia commenta con soddisfazione il successo sull'Albania: "I ragazzi sono stati doppiamente bravi perché quando abbiamo subito gol hanno ripreso a fare le cose richieste". E' mancato chiudere il match: "A volte ci siamo piaciuti troppo e non abbiamo concretizzato a dovere, perché poi se non stiamo attenti la 'bischerata' ce l'abbiamo in canna". Menzione per Barella: "Gran partita perché si è sdoppiato da mediano e da mezz'ala"

Un Luciano Spalletti tutto sommato soddisfatto per la vittoria dell'Italia sull'Albania, per la prestazione e per come è arrivato (in rimonta) il risultato: "I ragazzi sono stati doppiamente bravi, mi sono piaciuti perché dopo il gol hanno ripreso a fare le stesse cose, hanno tutti partecipato con atteggiamenti corretti, tutti ci dividiamo ciò che succede in campo che sia un gol o un passaggio sbagliato - dice -. Non c'è quello più bravo, quello che vince la coppa ne stacca un pezzetto per ciascuno e lo dà a tutti. Si danno i meriti a tutti". Barella era rimasto in dubbio per questa sfida ma poi è stato determinante: "Barella ha giocato una gran partita perché si è sdoppiato tra mezz'ala e mediano con Jorginho, avere il doppio play rende la pressione degli avversari più difficile". L'Italia poi è stata padrona del campo: "Se vengono in tanti a pressarci, la trequarti si svuota e possiamo avere dei vantaggi per puntare la linea ma a volte ci siamo piaciuti troppo e non abbiamo concretizzato".