Ha segnato il primo gol della Spagna contro la Croazia, poi è uscito al 67' per una botta al ginocchio che però non preoccupa. Il prossimo impegno degli spagnoli è contro l'Italia e lui non è in dubbio

Morata segna, prende una botta, esce ma non è in dubbio per la seconda partita del girone contro l'Italia. L'attaccante ex Juve è stato protagonista dell'esordio vincente spagnolo contro la Croazia firmando il gol del vantaggio. Al 67' è stato però costretto al cambio, solo in via precauzionale dopo una botta al ginocchio sinistro. Morata è uscito regolarmente sulle proprie gambe e non rischia di saltare il match contro l'Italia, in programma il prossimo 20 giugno. Anche lo stesso Morata ha rassicurato sulle sue condizioni parlando a TVE a fine partita: "E' stato un duro colpo, la cosa migliore era comunque uscire e far giocare qualcun altro".