Sarà Ungheria-Svizzera (girone A) ad aprire il sabato di Euro 2024. Si gioca questo pomeriggio alle 15 a Colonia, live in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Ungheria-Svizzera in tv

La prima partita del sabato di Euro 2024 tra Ungheria-Svizzera sarà trasmessa oggi, sabato 15 giugno, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Diretta ore 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca di Federico Zancan con il commento Lorenzo Minotti. Inoltre, da non perdere l’appuntamento con 'EuroGoleador' alle ore 14 e alle ore 17, in studio: Sara Benci, Andrea Marinozzi, Laura Giuliani. Dalle 19.30 e dalle 23 'Sky Euro Show', in studio Federica Masolin, Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Gianluca Di Marzio.