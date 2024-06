La prima partita del Girone C dell'Europeo si svolgerà alla Mercedes-Benz Arena. Alle 18 scenderanno in campo Slovenia e Danimarca, match live in esclusiva su Sky canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dove vedere Slovenia-Danimarca in tv

La prima partita del Girone C di Euro 2024 tra Slovenia e Danimarca sarà trasmessa oggi, domenica 16 giugno, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Diretta alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Telecronaca di Antonio Nucera e Fernando Orsi. Inoltre, da non perdere l’appuntamento con 'EuroGoleador' dalle ore 14, in studio Sara Benci, Paolo Condò e Stefano De Grandis. Dalle 17 'Sky Euro Show', in studio Sara Benci, Paolo Di Canio e Paolo Condò, e dalle 20 e dalle 23 con Mario Giunta, Paolo Di Canio, Angelo Ogbonna e Federico Zancan.