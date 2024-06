Le parole ai canali ufficiali della Uefa di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino: "Rappresentiamo milioni di italiani e quindi sentiamo la responsabilità di fare bene" Sul ricambio generazionale nella difesa azzurra il suo pensiero: "Abbiamo avuto modo di parlare con Chiellini e Bonucci, di confrontarci, ci hanno dato dei consigli importanti. Da parte nostra dobbiamo seguirli e seguire il mister" ITALIA, LE NEWS DAL RITIRO LIVE

Ancora non ha fatto il suo esordio in questo Campionato Europeo ma dopo una stagione da incorniciare con il Torino si è guadagnato la fiducia di Spalletti ed è, con Calafiori, il miglior rappresentante della nuova generazione di difensori italiani. Alessandro Buongiorno si è raccontato ai canali ufficiali della Uefa partendo dal suo esordio in azzurro: "Quel giorno del debutto fu un giorno particolare. Non ero inizialmente nei convocati per la fase finale di Nations League. Sono arrivato il giorno prima della partita contro la Spagna e non mi aspettavo di giocare contro l'Olanda. E' stato un momento bellissimo. Il giorno prima era un po' incredulo ma poi l'ho affrontata con assoluta tranquillità ed è andata bene". La nuova generazione di difensori azzurri è caratterizzata anche dalla capacità di impostare il gioco: "Adesso tutti i giocatori devono saper fare un po' tutto. Il difensore oltre a difendere la propria porta, deve sapere anche giocare la palla. Lavoriamo molto su questo. Tutto per permettere alla squadra di partire, iniziare l'azione e giocare nel migliore dei modi possibili"

Buongiorno: "Contro l'Albania grande reazione" In attesa della Spagna un commento anche sulla partita d'esordio contro l'Albania: "L'inizio è stato complicato però la squadra si è subito ripresa, abbiamo reagito. Siamo riusciti a ottenere il pareggio subito e a passare in vantaggio abbastanza velocemente. Quella reazione è la testimonianza che ci siamo. Ci sono dei momenti in cui devi tenere un po' di più il possesso, altri in cui devi pungere, far male all'avversario. Abbiamo fatto bene nella scelta di questi momenti, nell'intensità e nella voglia che ci hanno messo tutti per recuperare la partita, di andare a pressarli"

Buongiorno: "Con la Spagna evitare gli uno contro uno a campo aperto" Adesso arriva la Spagna in un match che può essere decisivo per la qualificazione: "Sarà una partita dura in cui dovremo essere bravi a tenere il possesso sulle loro pressioni e poi quando avranno palla loro, cercare di arginare gli esterni, evitando gli uno contro uno a campo aperto. Ma cercando sempre di fare il nostro gioco. Contro di loro non è mai facile perché hanno questo gioco che si è parecchio evoluto nel corso degli anni. E poi un'attenzione particolare dovremo averla per Yamal cercando di limitarlo il più possibile"