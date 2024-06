L'attaccante della Juventus è stato eletto MVP del match tra Italia e Albania al termine di una prestazione individuale convincente: "Meritavamo di segnare qualche gol in più, dobbiamo migliorare questo aspetto eprché in campo internazionale poi può succedere di tutto". Una Nazionale capace di reagire al gol subito: "Ci ha dato energia, abbiamo vinto e questo è un buon inizio"

Federico Chiesa è stato nominato MVP del match al termine di una gara in cui l'attaccante della Juventus è stato particolarmente incisivo anche se non è riuscito a trovare il gol: "Ho avuto dei flashback della finale dello scorso Europeo - dice a fine gara - Eravamo partiti così, ma poi abbiamo dominato sotto il punto di vista del gioco, abbiamo fatto ciò che voleva il mister, il gol subito ci ha dato energia positiva, meritavamo di finire con qualche gol in più, alla fine qualcosina abbiamo rischiato perché in Europa può succedere di tutto".