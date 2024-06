Sarò lo sloveno Slavko Vincic, 44 anni, l’arbitro della sfida tra Spagna-Italia, in programma questo giovedì, 20 giugno, alle ore 21:00 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Parliamo dell'arbitro che ha diretto la finale di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Oltre alla sfida di Wembley del 1° giugno, Vincic vanta altre 5 presenze in Champions League, tra cui 4 match con club italiani. Per l’esattezza: Lazio-Atletico Madrid, Psg-Milan, Napoli-Braga (relativi alla fase a gironi) e la gara di ritorno degli ottavi di finale tra Bayern Monaco-Lazio. Lo sloveno ha inoltre già arbitrato nel corso di questo Europeo, per la precisione il match tra Ungheria-Svizzera, vinto per 3-1 dalla nazionale del ct Yakın. Insieme a lui, Kovacic e Klancnik saranno i due assistenti, mentre il francese Turpin il quarto uomo. Al VAR lo sloveno Kajtazovic, mentre Avar i due polacchi Frankowski e Kwiatkowski.