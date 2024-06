A due giorni da Spagna-Italia, Alvaro Morata ha parlato a La 1 della sfida della seconda giornata di Euro 2024, rispondendo anche alle voci di mercato che lo vedono lontano dall'Atletico Madrid: "Ci sono molte cose che hanno il loro peso e che sono importanti", afferma, "Io voglio vincere un titolo con l'Atletico Madrid". L'attaccante spagnolo, a segno sabato scorso contro la Croazia, aspetta la sfida con l'Italia: "Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene. Non vedo l'ora che arrivi questa partita". Intanto, l'ex Juve continua ad essere al centro di critiche, soprattutto sui social, per le sue prestazioni in nazionale: "Non sono critiche, ma espressioni di odio e rabbia", spiega, "Le critiche, quelle serie, le accetto perché sono un professionista e questo fa parte del gioco. A volte le condivido, altre volte no, però mi servono per migliorare". Infine, sul suo idolo d'infanzia: "E' sempre stato Fernando Torres", rivela, "E quando lo incrocio ancora oggi faccio fatica a parlargli. Mi vergogno. Però provo orgoglio a stargli vicino".