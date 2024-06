Il difensore 30enne si è allenato per la prima volta in gruppo dopo la contrattura all'adduttore che lo ha costretto a saltare il match contro la Croazia. Salvo sorprese, sarà tra i convocati per la sfida contro l’Italia ma dovrebbe partire dalla panchina. Oltre a lui, nessun problema anche per Rodri e Morata

Buone notizie per il ct De La Fuente. In casa Spagna, infatti, Aymeric Laporte si è allenato per la prima volta in gruppo dopo la contrattura all'adduttore ed è dunque completamente recuperato. Salvo colpi di scena, in ogni caso il difensore dovrebbe andare in panchina in vista del match contro l’Italia, in programma giovedì alle ore 21.00. Possibile, dunque, che De la Fuente possa decidere di affidarsi ancora al blocco composto da Le Normand e Nacho, lo stesso che ha giocato e convinto nel primo match dell’Europeo della Spagna, che ha battuto con un secco 3-0 la Croazia. Oltre al recupero, quantomeno per la panchina, di Laporte, arrivano buone notizie anche sul fronte Rodri e Morata. Entrambi avevano accusato qualche piccolo fastidio contro la Croazia sabato scorso, ma nessuno dei due è a rischio per il match contro l’Italia di Spalletti.