"E' una partita molto importante. Scendiamo in campo sempre per ottenere il massimo, vogliamo vincere". Così il ct spagnolo Luis de la Fuente alla vigilia di Spagna-Italia. Dopo il 2-2 tra Croazia e Albania, la vincente della sfida di giovedì 20 giugno di Gelsenkirchen potrà garantirsi qualificazione agli ottavi e primo posto. "L'Italia è sempre molto forte, è una specie di Clasico con loro. Potrebbe essere la finale - ha aggiunto de la Fuente -. Somiglia molto alla nostra squadra, è cambiata da quando c'è Spalletti: è molto giovane e competitiva, è un po' come guardarsi allo specchio. Noi stiamo crescendo e cerchiamo di lavorare insieme, sarà una sfida molto equilibrata e di altissimo livello". Poi de la Fuente ha analizzato il 3-0 dell'esordio contro la Croazia. "Sono molto contento della prestazione di tutti i calciatori e anche delle sedute di allenamento". Recuperato anche Laporte in difesa. "Tutti e quattro i difensori centrali sono in formissima e chiunque di loro potrebbe scendere in campo". Chiusura sulla frase pronunciata da Spalletti, che nel pomeriggio aveva parlato di una 'Italia vestita da Armani ma pronta a sporcarsi i vestiti': "Se fosse necessario possiamo giocare anche nel fango. Li conosciamo bene, dobbiamo essere ad un livello simile di intensità per poter esser competitivi".