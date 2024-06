Dove vedere Danimarca-Inghilterra

Il secondo match del giovedì di Euro 2024 è quello tra Danimarca - Inghilterra e sarà trasmesso oggi, giovedì 20 giugno, in diretta su Sky e in streaming su NOW . Diretta ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella, commento di Laura Giuliani. Da non perdere alle 17, invece, l’appuntamento con 'Sky Euro Show', in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis e Paolo Ciarravano. Alle 20 , invece, in studio da Gelsenkirchen: Federica Masolin , Alessandro Costacurta, Paolo Condò e l'esordio di Riccardo Montolivo .

I numeri di Danimarca-Inghilterra

Il match tra Danimarca-Inghilterra valido per la seconda giornata del gruppo C dell’Europeo – tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW – si svolgerà alla Frankfurt Arena di Francoforte. La Danimarca è reduce dal pareggio contro la Slovenia per 1-1, mentre l’Inghilterra ha battuto nella prima giornata la Serbia per 1-0 grazie alla rete di Bellingham. I precedenti tra le due squadre sono nettamente a favore degli inglesi: 14 le vittorie della squadra di Southgate, 5 per la Danimarca, così come anche i pareggi per un totale di 24 confronti. Arbitro dell’incontro sarà il portoghese Artur Soares Dias, con Paulo Soares e Pedro Ribeiro come assistenti. L’ucraino Mykola Balakin sarà invece il quarto uomo. Al Var Tiago Martins.