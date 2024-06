"Si vince e si perde tutti insieme". Dopo una prestazione straordinaria, con ben 8 parate a referto (secondo nella storia degli Azzurri agli Europei, dietro solo a Toldo), ma inutile per strappare almeno un pari contro la Spagna, Donnarumma si stringe attorno all'Italia e analizza così il ko: "Bisogna migliorare sicuramente in alcuni aspetti, però la squadra ha dato tutto - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Bisognava gestire meglio il pallone, poi loro hanno qualità e ti fanno male. Adesso bisogna fasciarci la testa perché c'è una partita importante contro la Croazia per passare il turno. Dovevamo essere aggressivi e non lasciargli il possesso, ma secondo me abbiamo sbagliato troppi passaggi facili e hanno recuperato palle nella metà campo che poi, sappiamo, ti fanno male. Gli ultimi 10-15 minuti abbiamo fatto bene, ma dovevamo farlo prima".