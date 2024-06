La Francia scenderà in campo a Lipsia alle 18.30 per l'allenamento alla vigilia del match con l'Olanda: occhi puntati su Kylian Mbappé, nelle scorse ore tornato ad allenarsi a parte dopo la frattura al naso rimediata con l'Austria. La nuova stella del Real Madrid testerà per la prima volta la maschera con cui dovrà giocare il resto dell'Europeo, ma la sua presenza con gli Oranje è ancora in dubbio LE PROBABILI DI OLANDA-FRANCIA

Giocherà con l'Olanda o sarà risparmiato per precauzione in vista dei prossimi impegni? Il dilemma Kylan Mbappé agita la Francia nelle ore precedenti al big match del gruppo D di venerdì 21 giugno (diretta alle 21 su Sky e NOW). Dopo la frattura del naso rimediata nel finale della gara d'esordio con l'Austria, la nuova stella del Real Madrid si è rivista in campo per una sessione di allenamento individuale. Qualche corsa, con e senza palla, e poi un colloquio col ct Didier Deschamps per dare un primo feedback sulle sensazioni.

Test con la maschera nella rifinitura delle 18.30 La rifinitura di oggi (ore 18.30 a Lipsia) successiva alla conferenza stampa di Deschamps sarà decisiva per avere un responso sulla sua presenza o meno alla Red Bull Arena venerdì sera. Mbappé, secondo quanto riporta l'Equipe, testerà per la prima volta la maschera protettiva che lo accompagnerà per il resto del torneo. Nei giorni scorsi il capitano francese aveva lanciato una sorta di sondaggio su 'X' per farsi consigliare la tipologia di maschera da utilizzare, scatenando la fantasia dei suoi follower. vedi anche Mbappé su X: "Che maschera metto?". E i tifosi…

"Senza rischi non ci sono vittorie" A prescindere dal colore della protezione, l'impressione data da Mbappé in questi giorni è di un giocatore voglioso di scendere in campo, come testimonia il suo ultimo messaggio social: "Senza rischi non ci sono vittorie". Vedremo se Deschamps e lo staff medico dei Bleus asseconderanno questa volontà, oppure prevarrà la prudenza in vista dei prossimi impegni. Il terzo match con la Polonia o magari gli ottavi di finale, qualora i vicecampioni del mondo riuscissero a qualificarsi già dopo la seconda partita. Per adesso nessuna decisione è stata presa e la stella della Francia resta in dubbio per la sfida con gli Oranje. leggi anche Mbappé a parte con naso bendato: salta l'Olanda?