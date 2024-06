Dove vedere Polonia-Austria in tv

Il secondo match del venerdì di Euro 2024 è quello tra Polonia-Austria e sarà trasmesso oggi, venerdì 21 giugno, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Live alle ore 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara. Da non perdere alle 17, l’appuntamento con 'Sky Euro Show', in studio: Sara Benci, Federico Zancan, Massimo Marianella. Dalle 20 in studio in compagnia di Mario Giunta ci saranno Massimo Marianella, Luca Marchegiani e il debutto di Zvonimir Boban.