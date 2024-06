Dove vedere Slovacchia-Ucraina in tv

La partita tra Slovacchia e Ucraina sarà trasmesso oggi, venerdì 21 giugno, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Diretta esclusiva alle ore 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Antonio Nucera. Da non perdere dalle 14 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci, Federico Zancan, Paolo Ciarravano. Alle 17 spazio a 'Sky Euro Show', in studio: Sara Benci, Federico Zancan, Massimo Marianella.