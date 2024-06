La seconda giornata del gruppo E propone la sfida tra Slovacchia e Ucraina. Calzona conferma gli stessi 11, con Bozenik al centro del reparto offensivo: ai lati Schranz e Haraslin. Rebrov sceglie Yarmolenko nel tridente d'attacco, completato da Dovbyk e Mudryk. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD