Euro 2024, le partite di oggi

Due le partite da seguire oggi, domenica 23 giugno, sui canali Sky e in streaming su NOW. Si chiude il girone A del Campionato Europeo. Alle 21 Scozia-Ungheria in esclusiva su Sky. In contemporanea Germania e Svizzera giocano per il primato nel girone. Per tutti gli abbonati anche l'opzione Diretta Gol. Tutte le partite su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW